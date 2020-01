ELAME ÜLE ⟩ Täna on valemi järgi aasta kõige masendavam päev

«Siniseks esmapäevaks» nimetatakse kokkuleppeliselt jaanuari kolmandat esmaspäeva, kuid miks see nii on? 2020. aastal on selleks kurjakuulutavaks kuupäevaks 20. jaanuar, teatab edinburghnews.scotsman.com

«Sinise esmaspäeva» kontseptsiooni mõtles välja Briti reisibüroo Sky Travel 2005. aastal ja alates sellest on seda kummalist kuupäeva tähistatud.

Selle firma eesmärgiks oli saada teada, millal inimesed on tüdinenud ja millal kõige rohkem puhkusereise broneeritakse ning nad palusid abi Briti psühholoogilt Cliff Arnalilt, kes selle jaoks valemi lõi.

Arnali sõnul näitab ta valem ära aja, millal on aasta kõige masendavam aeg, kuid aitab ennustadaka seda, millal inimesed enim päikesereise ostavad.

Psühholoog võttis valemi loomisel arvesse ilmaolusid, palju aega on möödunud jõuludest, inimese rahalise olukorra ja võlad, igakuise sissetuleku, motivatsiooni ja vajaduse, midagi kohe muuta.

Pannes kõik need faktorid kokku, sai Arnal, et aasta kõige masendavam päev on jaanuari kolmas esmaspäev ning just selle päeva ümber broneerivad ja ostavad inimesed enim reise paikadesse, kus paistab päike ja on soe.

Päikeseline rand. Pilt on illustreeriv FOTO: Schutterstock.com

Arnal teatas 2007, et ta kasutas sama valemit ka aasta kõige õnnelikuma päeva saamiseks ja see päev on 20. – 21. juuni paiku ehk kui on suve algus.

Arnali valemi korjas üles meedia, mis seda kajastas ja võimendas, pannes alguse aasta kõige masendavama päeva traditsioonile.

Arnali kolleegid ei ole sellest valemist vaimustuses ja nende arvates ei saa sellist üldistust teha kõigi kohta, vaid inimeste madal- ja kõrgseisud on individuaalsed.

Hoolimata kriitikast, ei ole «sinise esmaspäeva» termin ja aasta kõige masendavam päev mitte kuhugi kadunud, vaid igal aastal tuletab meedia seda meelde.

Arnal andis 2018 Briti meediale intervjuu, milles sõnas, et ta eesmärk ei olnud teha jaanuarist kõige masendavam kuu, milles on kõige masendavam päev.

«Jaanuar on see aeg, mil inimesed hakkavad uue aasta lubadusi ellu viima ja tahavad uut. Vahetatakse töökohta, tutvutakse uute inimestega ja tehakse teisi muudatusi, milleks on jõudnud kätte õige aeg. Alati ei tehta muudatusi depressiooni, tüdimuse või masenduse tõttu. Vahel on need juba ammu ette planeeritud ja selleks ei ole vaja drastilist meeleolu või vaimselt «musta auku» langemist,» selgitas psühholoog.

On ka neid, kelle arvates peaks jaanuarikuus masendusse langev inimene muutma oma suhtumist ja maailmanägemust ning tegema endale aasta kõige depressiivsema päeva asemel hoopis kõige õnnelikum päev ehk «sinise» päeva asemel oleks hoopis «oranž» päev.