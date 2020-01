PILDID ⟩ Bravuuritar Anu Saagim käis vabalt kasvatatud loomaga rannas jalutamas

Kuigi möödunud aastal roheliste ridades riigikogusse kandideerinud Anu Saagim loobus tõepoolest oma kasukatest, sõnas ta hiljem «Ringvaates» siiski, et kannab kasukaid edasi. Seda küll vaid tingimusel, et tegemist on vabalt kasvanud looma seljast püütud nahaga.