TÖÖTU RAHAMASIN ⟩ Venemaa uue peaministri abikaasa teenib mehest neli korda rohkem – aga kuidas?

53-aastane Mihhail Mišustin ei ole Vene poliitikas kuigi tuntud. Ta on alates 2010. aastast juhtinud Venemaa maksuametit, tal on abikaasa ja kolm poega.

Mišustin oli üllatuskandidaat, kes pärast peaministriks nimetamist neljapäeval tõmmati koheselt finantsskandaali. Nimelt hakati reedel nõudma vastust küsimusele, kust Mišustini perekond nende varanduse omandas, vahendavad tvk6.ru ja Daily Mail.

Uuriv veebilehekülg Proekt usub, et Mišustinitele kuulub 10 000 ruutmeetri suurune mõis 60 000 ruutmeetrisel maatükil Moskva Rublyovka rajoonis, mida nimetatakse sageli linna kõige kallimaks. Samas piirkonnas maksavad sarnase suurusega kinnistud umbes 9 miljonit eurot.

Mõis oli kirjutatud Mišustinite nimele aastatel 2001 kuni 2005, kuid pärast seda kadusid nende nimed registritest ja asendati föderaalvalitsusega. Mišustin hakkas 2005. aastal tööle föderaalses kinnisvaraagentuuris.

Lisaks on leitud seos Mišustini ja Moskva hinnalises Presensky piirkonnas asuva korteriga, mis on kümneminutlise sõidu kaugusel Kremlist. Täpset korteri väärtust ei teata, kuid selle piirkonna korterite müügihinnad algavad 1,17 miljonist eurost.

Proekt avaldab, et Mišustin ei ole kunagi deklareerinud sissetulekut, mis võimaldaks tal sellist kodu endale lubada. Tema deklaratsiooni kohaselt ei oma ta üldse kinnisvara, isegi mitte korterit.

Endine poliitik Ilja Ponomarjov, kes tunneb Mišustini juba 15 aastat, eitas, et uus peaminister on korrumpeerunud vihjates, et Mišustin teenis miljonid IT-ettevõtmistest, millega ta oli seotud 90ndatel.

Inseneriharidusega Mišustin töötas 1990. aastatel infotehnoloogia valdkonnas ja asus 1998. aastal tööle maksuametisse.

Venemaa president Vladimir Putini kohtumine Mihhail Mišustiniga 15. jaanuaril. FOTO: ALEXEY NIKOLSKY/AFP/Scanpix

Opositsioonijuht Aleksei Navalnõi ja tema korruptsioonitõrjefondi (FBK) avaldas lisaks, et on avastanud uue peaministri abikaasa Vladlena Mišustin «salapärase äri» ja nende väitel on naine viimase kümne aastaga teeninud ligi 800 miljonit rubla ehk 11,7 miljonit eurot. Kolme poega kasvatav Vladlena ametlikult tööl ei käi.

«Kuidas ta nii rikas on?» küsis Navalnõi oma blogis.

Viimastel aastatel on Vladlena teeninud oma abikaasast neli korda rohkem, kuid tema nimel ei ole ühtegi juriidilist äri. Vladlena on oma sissetulekut viimase kümnendi jooksul deklareerides nimetamata jätnud selle allika.

Venemaal kehtivad ranged seadused, mis piiravad riigiametnike sissetuleku suurust, kuid nende perede sissetulekule ei ole seatud peaaegu minged piiranguid.

«Kui keegi teenis ausa äriga peaaegu miljard rubla, siis oleks selle äri jäljed lihtsasti tuvastatavad. Ametnikud valetavad sageli, et nende pereettevõttest pole jälgegi, sest see on seotud investeeringutega, mitte reaalsektoriga. Kuid selleks, et teenida investeeringutest miljardit, peab investeerima mitmeid miljardeid,» kommenteeris FBK.

Kuna Mišustin ei ole Venemaal väga tuntud, siis ei teata palju ka Vladlenast. Paar päeva tagasi levis aga meedias Odnoklassniki sotsiaalmeediasaidist pärinev foto, kus on näha ka peaministri salapärast abikaasat. Praeguseks on konto, kust 2008. aastast pärinev pilt võeti, muudetud privaatseks või kustutatud. Konto kuulus Natalia Steninale, kes nimetati eile vene meedias peaministri õeks, vahendab Znak.

Kõnealust pilti näeb SIIT. Lõigatud versioon sellest fotost on näha ka järgnevas Twitteri postituses. Paremal on peaministri õde.