Soome enimteeniv muusik peab narkokuriteo eest kohtu ette astuma: mu teole pole vabandust

43-aastane Haber peab astuma Helsingi ringkonnakohtu ette, kuna on saanud süüdistuse mullu suvel toime pandud narkokuriteos, vahendas yle.fi. Iltalehti andmetel on süüdistus seotud Soome politsei suure narkooperatsiooniga, mis viib kohtu ette 53 inimest.

Süüdistus tabas Haberit neljapäeval kui välk selgest taevast. Muusik ütles Iltalehtile, et ta pole keelatud ainete smugeldamise ega ühegi narkoringiga seotud. Hiljem tunnistas ta sotsiaalmeedias, et tarvitas tõesti narkootikume, kuid see oli ühekordne viga.

Sunrise Avenue solist Samu Haber 2015. aasta tuuril. FOTO: Imago/ScanPix

Soome meedia teatel saab Haberit karistada rahatrahvi või kuni kaheaastase vangistusega. Süüdistusest paistab, et narkootikumide kogus, mida muusik tarvitas või levitas, pole seaduse silmis otseselt väike.

Haber avaldas sotsiaalmeedias, et käis 2019. aasta suvel ühel järelpeol, kus tarvitas väikeses koguses narkootikume, mida talle tasuta pakuti. «Narkootikumide tarvitamine on kuritegu ja see on vale. On igati õiglane, et selle eest karistada saab,» ütles muusik.

Haber tunnistas, et on käitunud rumalalt ning tema tegudel pole vabandust. «Ma õpin sellest. Ma vabandan oma käitumise pärast lähedaste, bändi, partnerite ja kõigi ees, kes mind eeskujuks võivad pidada,» teatas ta.

Samu Haber tunnistas süüd narkokuriteos. FOTO: Imago/ScanPix

Kesk-Euroopas jätkuvalt populaarsena püsiva, eestlastelegi hästi tuntud põhjanaabrite bändi Sunrise Avenue laulja teenis 2018. aastal 423 944 eurot, kirjutas yle.fi.

Kuigi Haberi teenistus oli igati soliidne, jäi see tema aasta varasemale palgatšekile umbes 100 000 euroga alla. Ilmselt oli teenistuse vähenemise taga see, et eelnevad neli aastat Saksamaa laulusaates «The Voice» kohtunikutoolis istunud mehel jäi tunamullu staarihakatiste hindamine vahele.

Haberi puhasvara väärtus on hinnanguliselt 20 miljonit dollarit ehk veidi üle 18 miljoni euro.