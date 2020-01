Peter Madseni uus naine põhjendas, miks ta laibatükeldajaga abiellus

39-aastane Kurpen saabus 2013 Venemaalt Soome poliitilise põgenikuna ja sai seal asüüli, teatab iltalehti.fi.

Naine on kunstnik ja Salo kunstnike ühenduse aktiivne liige.

Kurpen jälgis Madseni elu alates 2017. aastast, kui mees Walli tappis. Ta käivitas 2018. aastal suvel kunstiprojekti «See ei ole Peter, keda me tunneme», avaldades sellega Peter Madsenile toetust.

Kurpen avaldas Madseni juhtumi teemal ka pika manifesti, kus ta käsitles taanlasega juhtunut feminismi vaatepunktist. Ta sai aru, et ilma Madseniga suhtlemiseta on see projekt vilets.

Kurpen taotles Taani vanglavõimudelt luba Madseniga suhelda ja ta sai selle 2018. aasta sügisel.

«Mind huvitas väga, kes on see inimene, keda taanlased tahtsid avalikult üles puua. Madseni allaveelaev UC3 Nautilus oli poliitiline deklaratsioon isikuvabaduse kohta. Juba meie suhte alguses sain aru, et Peteril oli visioon millestki suuremast kui vaid see allveelaev,» sõnas naine.

Taani kriminoloogid uurimas augustis 2017 Kopenhaageni sadamas Peter Madseni allveelaeva UC3 Nautilus FOTO: Jacob Ehrbahn/AP/Scanpix

Kurpeni sõnul on Madsenil seni palju huvitavaid ja hullumeelseid ideid, mida ta saaks viia ellu, kui ta oleks vaba.

Taani poliitikud tahtsid keelata Madsenile naiskülastajad, kuid seni ei ole selle kohta mingit keeldu ja ta uus abikaasa saab teda vahel vanglas külastada.

Kurpeni sõnul on palju neid, kes ootavad Madseni surma, kirjutades talle vanglasse vihasõnumeid.

Naine jätkas, et ka tema on saanud pärast Madseniga abiellumist vihasõnumeid ja räige sisuga e-kirju nii meestelt kui naistelt.

«Olen saanud tuhandeid kummalisi, nõmeidaid ja agressiivseid sõnumeid, milles on palju viha ja vihkamist. Inimesed on valmis tapma nii minu mehe kui minu,» teatas Kurpen.

Soomes elava venelanna sõnul ei pea ta oma valikud kellelegi selgitama.

«Kui keegi teist inimest kritiseerib, siis kindlasti kritiseeritakse ka teda. Inimesed näevad teistes seda, mis on nende endi sees,» nentis Kurpen.

Kurpeni sõnul ta armastab ja austab oma meest, kuid samas ta mõistab, et mees tegi Kim Walli mõrvates suure vea.

Rootsi ajakirjanik Kim Wall, kelle taanlasest leiutaja Peter Madsen oma allveelaeval mõrvas FOTO: Tom Wall/AP/Scanpix

«Olen uhke selle üle, mida 49-aastane Peter Madsen on oma elus eelkõige leiutamistega korda saatnud. Vaid üks päev ta elus on olnud laitmisväärne. See oli päev, mil ta mõrvas Kim Walli. Peter pani kuriteo toime ja teda karistatakse, kuid temas on ka positiivne pool,» teatas naine.

Kurpeni sõnul tunneb ta Peter Madseni neid pooli, mida mees teistele ei näita.

«Tunnen teda läbi ja lõhki. Saan öelda, et olen abielus kena, intelligentse, nutika ja empaatilise mehega. Minu abikaasa on enda poolt korda saadetud mõrva ohver. See, et ta on elus, on tegelikult karistus, mitte preemia,» lisas Madseni abikaasa.

Rootslannast vabakutseline ajakirjanik Kim Wall läks 10. augustil 2017 Kopenhaagenis Peter Madseni allveelaeva pardale, et mehega intervjuu teha. Kui ta ei jõudnud kokkulepitud ajaks koju, teatas elukaaslane ta kadumisest politseile.

Taani politsei hakkas naist otsima, jõudes allveelaevaomaniku Peter Madsenini, kes uputas oma allveelaeva ja päästjad pidid tema päästma.

Peter Madsen 11. augustil 2017 pärast uputatud allveelaevalt päästmist Kopenhaageni sadamas FOTO: SCANPIX DENMARK/REUTERS/SCANPIX

Madsen kinnitas, et Wall tuli ta allveelaevale, kuid seal juhtus õnnetus, tal tuli ta tükeldada ning kehaosad merre visata.

Taani politsei sukeldujad tõid kaldale nii Madseni allveelaeva kui Walli kehaosad ning

uurimine näitas, et Madsen mõrvas Walli.

Kohtupsühhiaatrilise uurimise kohaselt on Madsen vaimselt haige, tal on skisofreenilisi kalduvusi.

10. augusti 2017 õhtul Kopenhaageni sadamas tehtud pilt Peter Madseni allveelaevast UC3 Nautilus, mille pardal on näha Madsenit ja Kim Walli (paremal) FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix