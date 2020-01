Mehhiko narkoparuni «El Chapo» tütar müüb isa järgi nime saanud õlut

Alejandrina Guzmán ütles sel nädalal Mehhikos Guadalajaras valmistatud käsitööõlut tutvustades, et tema kurikuulsale vangistatud narkoparunist isale Joaquin Guzmanile pühendatud õlu on osa kaubamärgist «El Chapo 701» , vahendas Reuters.

Sama kaubamärgi alt on turule tulnud juba ka sellenimeline rõivabränd. Kaubamärgi nimi on inspireeritud sellest, kui ajakiri Forbes nimetas 2009. aastal Guzmáni maailma 701. rikkaimaks inimeseks.

«See on käsitööõlu, milles on neli protsenti alkoholi. Tegemist on lager-tüüpi õllega, mille valmistamisel on kasutatud linnast, riisi ja mett,» tutvustas kaubamärgi müügiesindaja.