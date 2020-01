Avasta Itaalia köögi peidetud aarded

Itaallased armastavad toitu ning seda põhjusega – itaalia köök on jumalik! Eriti hästi oskavad nad kasutada toitudes mereandide võlu. Uued eriroad ootavad avastama ning panevad ka karge eestlase toidust naudingut tundma.

Kui soovid kergemat einet või alustada sööki mõnusa eelroaga, on alati heaks valikuks mõni supp või salat. Uuest menüüst leiad Zuppa di Pepereno e Zenzero, koorese paprika-ingveri supi apelsinimahla ja küüslauguga. Värske ja tervisest pakatava supi juurde on võimalik küsida juurde ka krutoone ja parmesani, mis panevad i-le täpi. Kui armastad salateid, siis on sinule mõeldes loodud Insalata di Polpo. Soe mereanni salat röstitud kaheksajala ja praetud kartuliga koos paprika, kapparite ja hakitud murulauguga kerges sidrunikastmes äratab maitsemeeled hetkega. Tõelised mereanni nautlejad saavad salatile juurde tellida ekstra hiidkrevette.

FOTO: Vapiano

Itaalia köögi puhul ei saa muidugi üle ega ümber võrratust pastast. Kui arvasid, et lõunamaine pastanautlemine piirdub vaid Carbonara ja Bolognesega, siis eksid. Selle aasta uued eripastad on valmis sind jalust rabama! Kes ihaleb juba suvist värskust ja erksust, saab valida Pasta Scampi Piccante – pasta krevettide, valge sibula ja suvikõrvitsaga kergelt vürtsikas koorekastmes koos rohelise pipra, päikesekuivatatud tomatite ja värskete kirsstomatitega. Või kuidas kõlaks maailmakuulus liha ja meranni kooslus ehk surf and turf? Pasta veisefilee, hiidkrevettide, porgandi, suvikõrvitsa, kirsstomatite ja rohelise sibulaga kreemises vähikastmes ehk Pasta Reef´n´Beef tutvustab maailmakuulsaid maitsekombinatsioone. Selline kombo sobib suurepäraselt näiteks linguinidega.

FOTO: Vapiano

FOTO: Vapiano

Kui soov on surf and turfi proovida, kuid pasta pole see, mis parasjagu isutaks, saab valida Risotto Reef´n´Beefi. Risoto veisefilee, hiidkrevettide, porgandi, suvikõrvitsa, kirsstomatite ja rohelise sibulaga kreemises vähikastmes on hea alternatiiv pastale, pakkudes samasugust maitseelamust.

FOTO: Vapiano

Kuid ühest õigest itaalia restoranist ei saa ometi puududa pitsa! Pizza Calzone di Salmone on klassikaline calzone-tüüpi pitsa külmsuitsulõhe, mozzarella, kurgi, rohelise sibula, kirsstomatite ja kreemise tilli-sinepikastme täidisega. Rikkaliku täidisega pitsatasku sobib ideaalselt nii lõuna- kui õhtusöögiks.

FOTO: Vapiano

Uue aasta eriroogade seast leiavad midagi ka magustoidusõbrad. Taas on menüüsse toodud vana lemmik kookose-laimi kook Torta Coco e Lime. Kerge magus nauding, mida võid lubada endale süümepiinadeta. Tänu värskusele sobib see nii toidukorra lõpetuseks kui kohvipausi kõrvale.

Maitsvaks söögiks pole vaja erilisi põhjuseid. Sea sammud lähimasse Vapiano restorani ning lase värskel toorainel, professionaalsetel kokkadel ja erilistel maitsekombinatsioonidel end üllatada.