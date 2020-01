Vene meedia: noor koolitüdruk ootab 10-aastase poisi last

Krasnojarski piirkonnas asuva linna Zheleznogorski haigla teatas 13-aastase tüdruku rasedusest kohalikku politseid 13. jaanuaril. Venemaa meedia vahendab, et sealses piirkonnas elav koolitüdruk ootab 10-aastase poisi last.

Väljaande sõnul õpivad lapsed erinevates koolides, tüdruk 7. ja poiss 4. klassis, kuid on olnud sõbrad juba aastaid. Tüdruk on väidetavalt seitsmendat nädalat rase ning ei soovi rasedust katkestada. Perekond toetab tüdruku otsust.

Koolidirektor kinnitas KRSK meediaväljaandele, et kool on tüdruku rasedusest teadlik ning toetavad teda nii palju kui võimalik.

Sotsiaaltöötajad on tüdruku perekonda rohkem kui aasta korrapäraselt külastanud. Nimelt hinnati 2018. aasta oktoobris perekonna olukord «sotsiaalselt ohtlikuks», kuna pereema on tõsiselt haige ja ei suuda kolme lapse eest hoolt kanda. Väidetavalt ei hoolitse laste eest ka isa.

Külastuste käigus on veendutud, et kõik kolm last on hästi toidetud ja normaalselt riietatud. 13-aastase tüdruku iseloom on aga väidetavalt «keeruline». Tal ei lähe koolis hästi, ta puudub palju ning kiusab teisi.