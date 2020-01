LONDON, SIIT ME TULEME ⟩ Tunnistajate videod paljastavad, kuidas kaubaveokitesse pugenud immigrandid Inglismaale jõuavad

«Seoses sisserändekuritegude kahtlustusega on vahistatud hulk inimesi,» lisas pressiesindaja.

Vaatepildist šokeeritud Cotterill jõudis veel enne meeste põgenemist oma mobiiltelefoniga sündmust filmida. «Ma olin oma 20-minutisel pausil väljas suitsu tegemas, kui see juhtus,» seletas mees.

8. jaanuaril kella 11.30 paiku jäi Essexis Purfeetis asuvas Stonehouse'i tööstusrajoonis ühele mehele silma see, kui parklas seisva veoki tagaosas olevast telkmaterjalist katet seespoolt lahti lõigati, vahendas Mail Online.

Arvatakse, et veoauto oli hiljuti mandrilt saarele sõitnud. Tunnistaja sõnul hõikas üks põgenenud meestest rõõmsalt: «Head uut aastat, me armastame teid!.... London, siit me tuleme.».