Repinskid said oma abielu kohtuta lahutatud

Siret Kotka-Repinski kinnitas Elu24-le, et tema ja Martin Repinski lahutasid abielu täna hommikul Tallinna perekonnaseisuametis. «Kohtuistungit ei toimu,» lisas naine.

Elu24 võttis toona Repinskiga ühendust ning uuris, kes on see kaunis näitsik, kellega ta arvamusüritust väisas ja kuhu jäi Siret? «Tegemist on meie volikogu aseesimehega,» sõnas Repinski.