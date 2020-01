Saksa meedia: Michael Schumacher viidi uuesti Pariisi eriravile

Schumacheri arst Jean-Francois Payen ütles eelmisel kuul, et vormeliässa taastusraviks on planeeritud ühe kuni kolme aasta pikkune plaan.

«Ma külastan Michaelit vahel, et tema seisund üle vaadata ja perega rääkida,» avaldas Payen. Tema sõnul on Michaeli areng ja edusammud olnud märgatavad.

Pavenil jagus kiidusõnu vormelilegendi abikaasa Corinna suunas. «Tal on erakordne tahtejõud ja selge mõistus - näeb asju nii nagu nad on, kuid teeb kõik selleks, et tema mehe seisund paraneks,» nentis Pavan.