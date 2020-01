Uue Bondi-filmi tunnusloo kirjutamine usaldati 18-aastasele muusikule

Kõigest 18-aastane popstaar Billie Eilish on aprillis esilinastuva Bondi-filmi tunnusloo esitaja! Eilishile oli loo kirjutamisel abiks tema muusikaprodutsendist vanem vend Finneas Eilish, kellega koos valmis ka lauljatari debüütalbum «When we all fall asleep».

Detaile loo kohta veel avaldatud ei ole, kuid väidetavalt on lugu juba valmis. «Tundub lausa hullumeelne sellest kõigest kuidagi osa võtta,» kommenteeris Eilish ja lisas, et James Bond on kõige ägedam filmisari üldse. «Olen siiani šokis.»

Noorima Bondi-tunnusloo esitajana on Eilishil täita suured kingad, sest kahte eelnevat tunnuslugu saatis meeletu edu. Nimelt võitsid nii Adele'i «Skyfall» (filmi «007: Skyfall» tunnuslugu) kui ka Sam Smithi «Writing's on the wall» (filmi «007: Spectre» tunnuslugu) vastavalt 2013. ja 2016. aastal parima originaalloo Oscarid.

Eilish, kes sai alles detsembris 18-aastaseks, on vaatamata oma noorele eale muusikamaailmas juba palju saavutanud. Ta on esimene 00ndatel sündinud artist, kelle album on jõudnud edetabelite tippu. Lisaks on ta noorim artist, kellel on neli Grammy auhinna nominatsiooni.

Billie Eilish on noorim muusik, kes on valitud Bondi-filmi tunnuslugu esitama. FOTO: Richard Shotwell/AP/Scanpix

Kinoportaal kirjutas alles nädal aega tagasi, et Bondi-filmile hakati nullist kirjutama uut muusikat. Tegu on erakordse juhtumiga, kuna Bondi-filmide 58-aastases ajaloos pole nii hilja helilooja vahetunud – film on juba ammu järeltöötluses.

Paraku tingis vajaduse täiesti uue originaalmuusika järele senise helilooja, juba suvest saati Bondi-muusikat välja töötanud Dan Romeri lahkumine filmitiimist, mille tingisid «loomingulised erimeelsused» Eon Productionsiga.