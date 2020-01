Uus-Meremaa emmed pahased: minibikiinid tuleb keelata!

«Kas on võimalik, et kohalikku spaasse pandaks teade, et stringides pole lubatud tulla?» tõstatas noor ema Kayla Facebooki grupis Taupo Noticeboard tundliku teema. «Tundub, et mõni ei tea, milliseid ujumisriideid sobib avalikes kohtades kanda, kui pered on ka läheduses,» lisas ta.

Postituse all spekuleeriti, et süüdi on Euroopa turistid, kes on selle trendi Uus-Meremaale toonud. «Meie üritame oma lapsi, eriti tütreid, õpetada tagasihoidlikult riietuma ja siis tulevad need naised, enamasti välismaalased, ja uhkeldavad niimoodi (nappides bikiinides – toim) perede ujumiskohtades,» võttis üks taupolane sõna.

Sama naisterahvas kurtis, et üks mees võttis tema tütre ees rannal täiesti paljaks, et riideid vahetada. «Väga hoolimatu väikeste lastega pere ees nii teha!» arvas kommenteerija.

Kas eurooplaste palja ihu lembus rikub Uus-Meremaa emmede puhkuseid? Pilt Tallinnast Stroomi rannalt. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Üks naisterahvas oli eurooplaste osas hulga vaenulikum. «Süüdistage Euroopa turiste, kes armastavad kõigile oma keha näidata. Võite teha seda oma riigis, aga see on MEIE riik. Käige kuradile!» andis naine mõista, et tal on pepudest mõõt täis saanud.

Spekulatsiooniga, et «süüdi» on Euroopa turistid, nõustus ka üks noormees: «Enamik neist on ilmselgelt turistid, kuna nad on kuumad ja seksikate pepudega. Nii saab lihtsasti aru, kes on kohalik ja kes mitte.»

Suurem hulk viskas postitaja üle aga lihtsalt nalja, kuna see, mida üks või teine seljas kannab, on ikka igaühe enda valik – vähemalt nii kaua, kuni sellega seadust ei rikuta.

Näiteks pakuti välja, et kuna jumal pole inimestele riideid selga loonud, peaksid kõik üldse alasti olema. Teine ütles, et ka loomadel tuleb keelata paljalt ringi käimine ning nad peaksid pükse kandma.

Pilt Hispaaniast, kus pole sugugi tavapäratu ka täitsa paljarinnu päikest võtta. FOTO: Caro/ScanPix

Ühel meesterahval oli aga kohalikus spaas minibikiine kandnud naiste kohta hoopis praktilisem küsimus. «Mul on ainult üks küsimus, kas nad olid seksikad? Ja kas nad on ikka veel seal?» naljatles ta.

Üks aga nõustus naise ettepanekuga, et stringid peaksid olema keelatud: «Ma nõustun sinuga. Nad kannavad liiga palju riideid. Stringid peaks olema keelatud. Võtke need palun seljast.»