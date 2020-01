Üllatav, kui palju on riike, mille kohal lendamist peetakse ohtlikuks

Siiski on ka neid lennufirmasid, mis jätkavad Iraani õhuruumis lendamist. Need on FlyDubai, Turkish Airways, Oman Air ja Qatar Airways.

Lennundusekspertide sõnul on kommertslennukite jaoks kõige ohtlikumad õlal kantavad relvad, millega on kerge tabada õhkutõusvaid ja maanduvaid lennukeid, kui need on maapinna lähedal.