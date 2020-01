Kanal 2-s alustab pühapäeval uus hoogne reisisaade «Eestlased Tokyos»

«Eestlased Tokyos» on põnev ja hariv reisisaade, mis tutvustab Jaapani kombeid ja kultuuri läbi kahe Eesti reisiselli silmade. Pealinn Tokyo on tõepoolest pöörane koht! Näiteks on üsna tavaline vaatepilt, et sealsetes hotellides ja restoranides puuduvad klienditeenindajad - kogu raske töö teevad ära robotid. Ja kui sa peaksidki luust ja lihast klienditeenindaja leidma ning talle tippi tahad anda, siis hoia oma piip ja prillid - selline tegevus on väga solvav! Lisaks tüürib Jaapan täiel aurul sularahavaba ühiskonna poole. Kas sellist digitaalset tulevikku me tahamegi? Tule ja vaata ise!