Saksa politsei murrab pead, mida teha mootorratta-«Hitleriga»

Sündmuselt tehtud video kohaselt saabus see mees natsiajastu mootorratta külgkorvis sõites, teatab dw.com.

Politsei selgitas, et Saksamaal on seadusega keelatud natsimärkide, -vormide ja muu sellise kandmine, kaasa arvatud Adolf Hitleriks riietumine.

Korrakaitsjad kavatsevad astuda mootorratta-«Hitleri» vastu juriidilisi samme, kuna see mees rikkus natsisümboolikat keelavat seadust ja õhutas mässule.

Isehakanud Hitlerist tehtud videol on näha, et ta kaaslane pargib mootorratturite festivalil oma sõiduvahendi politseiauto kõrvale. Festivali turvanud politseinik võtab siis nutitelefoni ning teeb «Hitlerist» ja ta kaaslasest fotosid. Läheduses olnud inimesed naeravad.

«Oleksime oodanud, et meie kolleeg teeb Hitleriks rõivastunule vähemalt märkuse, kuid ta ei teinud seda. See oli väga ebaprofessionaalne käitumine,» sõnas politsei esindaja.

«Massimõrvariks riietumine näitab halba maitset. Selline käitumine tuleb hukka mõista ja see ei tohi korduda,» kirjutas minister.

Augustusburgi mootorrattafestivalil osales umbes 10 000 inimest. Endise Ida-Saksamaa aladel on viimastel aastatel tekkinud mitmeid paremäärmuslikke neonatside grupeeringuid. Need grupeeringud korraldavad ka oma sündmusi, kus on näha natsisümboolikat.