Iraan vahistas videograafi, kes avalikustas Ukraina reisilennuki allatulistamise

Iraan tunnistas mõni päev pärast intsidenti, et nende sõjaväelased lasid kogemata välja lennukit tabanud raketid, teatab bbc.com.

Ukraina lennufirma Ukraine International Airlinesi lennuki Boeing 737-800 osa Iraanis Shahedshahris. FOTO: Reuters/AP/Scanpix

Arvatakse, et videograafi võidakse süüdistada Ukraina lennukiga juhtunust tehtud videoga Iraani julgeoleku ohtu seadmises. Videol on näha, kuidas rakett tabab lennukit. Uurivate ajakirjanike ja akativistide rühmitus Bellingcat kinnitas, et tegemist on autentse materjaliga. Videot jagati sotsiaalmeedias ning selle avaldas mitu väljaannet.

Selles katastroofis kaotas elu 176 inimest, kellest 167 olid reisijad ja 9 meeskonnaliikmed. Pardal oli iraanlasi, kanadalasi, rootslasi ja teisi.

Ühendkuningriigis Londonis tegutsev iraanlasest ajakirjanik Nariman Ghraib, kes esimesena seda klippi sotsiaalmeedias jagas, teatas, et selle autor on turvalises kohas ning et Iraani võimud võtsid kinni vale inimese.

Iraani kohtu esindaja Gholamhossein Esmaili teatas 14. jaanuaril, et Ukraina lennukiga juhtunud õnnetusega seoses on mitu isikut arreteeritud. Ta jätkas, et lisaks neile on kinni peetud veel 30 inimest, kes osalesid ebaseaduslikul valitsusvastasel meeleavaldusel.

Valitsusvastane protest 11. jaanuaril 2020 Iraanis Teheranis. FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Iraani pealinnas Teheranis oli möödunud nädalavahetusel mitu meeleavaldust, kus protestiti Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei vastu.

Lääne vaatlejate sõnul on olukord Iraanis pärast kindralmajori Qassem Soleimani tapmist USA poolt ja Ukraina reisilennuki allatulistamist revolutsiooniline.

Iraanlasi ärritab, et võimud varjasid reisilennuki allatulistamist, sest selles juhtumis kaotas elu 82 iraanlast. Iraan teatas pärast katastroofi, et lennukil tekkis ootamatu tehniline rike ning alles pärast teatud faktide ilmsikstulemist võeti allatulistamine omaks.

Iraani president Hassan Rouhani sõnas, et Ukraina katastroofi arutab erikohus. «Tegemist ei ole tavalise lennuõnnetusega. Kogu maailm saab selle kohtu tegemisi jälgida. Hukkunud iraanlased ja nende pered peavad saama rahu,» lisas Iraani president.