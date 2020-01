Saaremaal traagiliselt hukkunud pere rahakorjanduse ümber valitseb segadus

Üleskutse, annetada Saaremaal traagiliselt hukkunud Katist maha jäänud pereliikmete aitamiseks raha, tekkis Facebooki esmaspäeval.

Postituse all oli märgitud roolijoodiku käe läbi traagiliselt hukkunud 27-aastase Kati venna Timo Vespere kontonumber.

Kolmapäeva hommikuks oli Kristel Tääri avaldatud üleskutset Facebookis jagatud üle 5300 korra. Paljud inimesed avaldasid kommentaariumis hukkunute lähedastele kaastunnet ja teatasid annetuse tegemisest.

Kuid oli ka neid, kes segasevõitu üleskutse kohta lisaküsimusi esitasid või üleskutsele negatiivselt reageerisid. Inimesed ei saanud lihtsalt aru, kust on kopeeritud postitus algselt pärit ja milleks täpselt raha korjatakse.

«Kahjuks leidub igal pool maailmas inimesi, kes teiste jubedat olukorda võivad kasu saamise eesmärgil ära kasutada (mul sõbranna tegeleb Eestis heategevusega, seega lugusi on rääkida küll ja küll) - seega parem olla ettevaatlik kui pimesi usaldada - eriti kuna mul on soov kanda neile natukene rohkem kui €10, seega ma kahjuks tahan olla kindel, et raha läheb õigesse kohta,» kirjutas üks kommentaatoritest.

«Kuna tuli välja, et mul sugulased on Kati elukaaslase ja laste isa Oti naabrid, siis olen palunud neil ühendust võtta Oti emaga ning nad on organiseerimas Kati teisele, 6-aastasele tütrele arvelduskontot, kuhu annetusi lapse tuleviku jaoks saab koguda :) Kohe, kui selle kohta on rohkem infot, siis jagan ka seda lahkelt,» kirjutas teine.

Postitust jaganud viljandlanna Kristel Täär rääkis Elu24-le, et ei ole postituse autor, vaid lihtsalt jagas seda. Ta rääkis, et leidis üleskutse omakorda ühe teise postituse kommentaaridest ning mõtles, et teeb seda jagades perele head.

«Jagasin edasi, et oleks suurem võimalus midagi koguda. Olen suhelnud hukkunud neiu vennaga ja tegelikult ei ole asi üldse selline nagu nüüd igal pool kirjutatakse,» selgitas Täär.

Ta rääkis, et on saanud väga palju negatiivseid kommetaare ning viidatakse lausa sellele, et ta kogub raha endale. «Ma ei tunnegi neid. Ma ei ole nendega seotud. Mul hakkas nendest lihtsalt kahju,» rääkis Täär hukkunute perest.

Saarte Hääle andmetel tehti algne postitus Facebooki kinnises märtsibeebide grupis ja üleskutse autor palus, et seda mujal ei levitataks. Ometi sai sõnum laiema kõlapinna.

Täär suhtleb pidevalt ka postituse tegeliku autoriga ning ütles, et on sealt saanud palju toetust ja positiivseid sõnu, et postitust oma seinalt mitte eemaldada. «Olen rääkinud ka Timoga (hukkunud Kati vend-toim), kes oma nõusoleku andis ja ütles, et pereisa ei olnud lihtsalt võimeline seda ise tegema,» sõnas ta.

Täär rääkis Elu24-le, et naise ja lapse kaotanud pereisa Otile ei meeldinud algse postituse vormistus. Nüüd on seda muudetud. Ta avaldas, et kõige esimese üleskutse tegi traagilisest õnnetusest šokis pere Saaremaal elav tuttav.