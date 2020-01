Mehhiklane võttis pullidele mõeldud «viagrat», vajades elundi päästmiseks operatsiooni

Pull. Pilt on illustreeriv

Mehe sõnul ta lootis, et loomadele mõeldud ravimi, mille ta ostis Veracruzist, mõju kaob päeva jooksul, kuid see kestis pikemalt.

Arstid vaatasid mehe üle ja leidsid, et talle tuleb teha operatsioon, sest vaid nii vabaneb ta erektsioonist.

Arstide teatel on selline seisund priapism, mis on pikka aega kestev valuline peenise jäikpundumine. Tavaliselt tekib see seisund seksuaalse erutuseta.