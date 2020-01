VIDEO ⟩ Kannapööre poliitik Kristiina Ojulandi elus: ma sooviksin olla reporter!

«Tänapäeval saab ju ajakirjandust teha mitte ainult televisiooni, vaid interneti või mingite muude valdkondade kaupa. Aga ikkagi tahan ma öelda seda, et ühel päeval tahan ma tulla teie asemele, hoida seda mikrofoni,» selgitas ta reporter Eda-Liis Kannule.

«Kas just Kanal 2... misiganes. Kellegi mikrofoni. Ma soovin seda hoida teie asemel ja teie asemel küsimusi esitada kellelegi, kes seisaks siin minu asemel.»

Ojuland avaldas ka, mis teemadel ta lugusid teha tahaks. «No muidugi on lapsest saadik minu eluunistus olnud välispoliitika. See on olnud minu elu passion (kirg - ingl k, toim).»