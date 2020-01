MEISTERVALETAJA ⟩ Rootsi kaitseväes töötas 20 aastat libaohvitser, kellele usaldati ka salajast infot

20 aastat Rootsi kaitseväes ohvitserina erinevatel suurt vastutust nõudvatel ametipostidel teeninud mehe valedepundar sai alguse juba 1999. aastal, vahendas Helsingin Sanomat.

Nimelt asus mees toona küll ohvitseriks õppima, kuid tal tuli õige pea ettevalmistavalt kursuselt lahkuda, sest selgus, et mees oli lõputunnistusel oma õpitulemused tegelikkusest paremaks valetanud.

Kursuselt lahkumine ei takistanud aga meest, sest ta otsustas oma ohvitseritunnistuse võltsida. Muuhulgas kirjutas tema tunnistusele alla keegi kolonel Per Carlson. Rootsis asja avalikuks toonud ajalehe Dagens Nyheteri uurimine näitas aga, et sellel ajal ei töötanud nimetatud Enköpingi väeosas ühtegi sellenimelist ohvitseri.

See polnud aga valeohvitseri jaoks ainus kord valetada ja võltsida. 2016. aastal sai mees Rootsi rannakaitses juhtivale kohale tänu sellele, et valetas, et tal on lisaks ohvitseriharidusele ka juhiluba ning kraad riigiteadustes.

Eduka karjääri jooksul osales libaohvitser missioonidel Kosovos, Afganistanis ja Malis. Kosovos olles oli mees kapteni ja Afganistanis majori auastmes. Afganistanis tegi mees koostööd ka Soome ohvitseridega.

Dagens Nyheteri uuriv ajakirjanik Mikael Delin ütles Helsingin Sanomatele, et nad ei avalda anonüümsuse kaitseks mehe Afganistanis teenimise aega.

Soome kaitseväe peastaabi personaliosakonna peadirektori asetäitja Pekka Haavikko sõnul ei ole Soomes taolisi võltsohvitseride juhtumeid ette tulnud.

Sõjaväelistele ametikohtadele nimetamine eeldab julgeolekukontrolli. Lisaks registreeritakse kõik lõpetanud kadetid kaitseväes, mida kasutatakse ametikohtade täitmiseks. Haavikko sõnul on parimaks kaitseks selliste pettuste vastu kaadrikooli ja sellega seotud kogukonna ohvitseride ühendatud väljaõpe.

«Kadettide koolis õppivad kadetid ja lõpetanud ohvitserid tunnevad üksteist väga hästi,» kommenteeris Haavikko juhtumit.

Hiljem võetakse ametikohtadel arvesse ohvitseri lõpetamise aastat ja kadettide akadeemilist edukust.

Seetõttu on ka arusaadav, et Rootsi ajalehe võltsohvitseri paljastus on saanud vastukaja ka mujal.

Lisaks on mees töötanud Rootsi sõjaväeluures, kus tal oli ligipääs luure salastatud koodidele. Just see on eriti muretekitav, sest Rootsi sõjaväeluure juures töötades vastutas ta infosüsteemide väljatöötamise ja luure krüptimisvõtmete haldamise eest.

Kuna mehe kogu karjäär põhineb valel, oleks ta halvimal juhul võinud saada edukaks vastastepoolse santaaži sihtmärgiks.

Tundmatu mehe tähelend Rootsi julgeolekunõunikuna

See pole aga esimene kord, kui Rootsi on sattunud skandaali, kus keegi valetab, et on kõrge riigiametnik. 2017. aastal esines Fox Newsi uudistesaates mees nimega Nils Bildt, kes väitis, et on Rootsi riigikaitse- ja julgeolekunõunik.

Rootsi sõjaväe- ja välispüoliitikaametnikud ei olnud aga mehest midagi kuulnud. Fox News usutles meest seoses Rootsi imigratsiooni ja kuritegevusega seotud teemadel. Intervjuu ajal sidus Bildt sisserände Rootsi sotsiaalprobleemidega ja taunis Rootsi liberaalsust ning väitis, et riik ei suuda sisserändajaid sotsiaalselt lõimida.

Lisaks riigiametites töötamisele noolivad aga petturid tihi ka teisi ihaldusväärseid töökohti. Eesmisel aastal vahistati üle maailma mitu inimest, kes ravisid patsiente ja teesklesid, et on arstid, kuigi neil puudus selleks vajalik diplom.

India libaarst

Indias sai kümme aastat segamatult arstina tegutseda mees, kes enda sõnul tegi operatsioone tuhandetele inimestele, vahendas Times of India.

Kokku käis Saharanpuris tegutsenud arsti vastuvõtul umbes 70 000 patsienti.

50-aastane Om Pal vahistati eeslmise aasta oktoobri alguses ja teda süüdistatakse valeidentiteedi kasutamises ja ilma loata inimeste ravimises.

Mees oli viimased kümme aastat aga kohalikus kliinikus Rajesh R-i nimelise arstina vabalt tegutsenud ja juhtis muuhulgas ka hooldekodu.

2000. aastate alguses Mangalores parameedikuna töötanud ja seni parameediku pensioni saav Pal varastas ühe oma endise kolleegi identiteedi, kolis teise maakonda ja sai seal tänu võltsitud diplomitele arstina tööd.

Mees sai oma unistuste ametikohal vabalt toimetada, kuni tal tuli endal seoses väljapressimisega politseist abi otsida.