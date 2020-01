Nutikas Hiina «ärimees» tegi vangis istudes suurtehingu ja müüs põlenud maja kasumiga maha

Portugalis Porto vanalinnas juhtus eelmisel aastal traagiline õnnetus, kui üks kolmekordne muinsuskaitse all olnud maja lahvatas leekidesse, kirjutas Portugal Resident.

Tulekahjus hukkus 55-aastane António Gonçalves ja koduta jäi kolm põlengust eluga pääsenud Gonçalvese pereliiget.

Juhtunu šokeeris linnaelanikke, ning põlengus kannatada saanud hoonet hakati «surmamajaks» kutsuma.

Politseiuurimine selgitas paari kuuga välja ka maja süütaja, kelleks osutus mõned aastad varem maja ostnud hiinlane Chenglong Li. Li ei tegutsenud siiski üksi. Temaga koos vahistati veel kaks meest. Üks Li abilistest oli noor Hiinast pärit tudeng, kelle peamine ülesanne oli mehele tõlgiks olla.

«Tegemist on organiseeritud kuritegevusega,» rääkis Gonçalvese pereliige ajakirjandusele ja lisas, et põlengut planeeriti ilmselt pikemat aega. «See on tõend, et maffia on olemas ja on meie seas,» lisas pereliige.

Üürnike väljapõletamine

Chenglong Li ostis neli aastat tagasi Porto vanalinnas asuva maja teades, et seal elavad üürnikud, kes on majas olnud juba üle 50 aasta. Tehingut tehes lepiti kokku ka asjaolus, et pere võib hoones elada, kuni neile pakutakse uut elamispinda, kuhu nad on nõus kolima.

Li ei suutnud neile aga võrdväärset elamispinda leida ning otsustas siis kergema vastupanu teed minnes majale lihtsalt tule otsa panna.

Selleks asutas mees kaks kuud varem kinnisvaraettevõtte, mis hakkas ootamatult maja haldamisega tegelema ja seal elanud perekonda kiusama.

Gonçalvesi perekond kirjeldas pärast põlengut, kuidas neil ähvardati korduvalt, et kui nad vabatahtlikult üüripinda ei vabasta, siis võivad hakata igasugused asjad juhtuma.

Üürnike ühingu liige Fernandes Martinsi sõnul on taolised üürnike rünnakud riigis järjest suurenev probleem.

«Psühholoogilist sõda peavad nii kinnisvaramaaklerid kui hoonete omanikud,» lisas Martins.

Ka majade omanikud on Portugalis järjest rohkem hakanud rääkima sellest, kuidas mõnda maja himustavad kinnisvarafirmad neid kiusavad ja survestavad.

Põlenud maja ees 1,2 miljonit eurot

Vahistatud Chenglong Li ei ole vanglas aga tegevusetult istunud.

Portugali väljaande Expresso andmetel ostis Chenglong Li hoone neli aastat tagasi 645 000 euro eest ja müüs selle hiljuti ühele Portugali ettevõttele 1,2 miljoni euro eest.

Maja uus omanik ei soovinud loomulikult tehingut kommenteerida.

Lisaks vanglast müügitehingu sooritamisele proovis Li ka Hiinasse oma perele saata 600 000 eurot.

Õnneks teatas ülekande sooritama pidanud Millennium pank, et kahtlustavad tehingu juures rahapesu, sellest vastavat ministeeriumi, ning pangaülekanne tühistati ja raha arestiti.

Pangaülekandeid üritas teha Chenglong Li abikaasa, kellele on seoses kahtlaste äritehingute ja süütamisega samuti süüdistus esitatud, kuid teda ei ole vahistatud.

Kuigi võiks arvata, et maja uus omanik saab seal nüüd rahulikult edasi tegutseda, siis tegelikkuses on maja «lukustatud» ja kõik seal planeeritud renoveerimistööd teadmata ajaks peatatud.

Lisaks tuleb uuel omanikul tegeleda ka Gonçalvese perega, kes jäi tulekahju tõttu kodust ilma.

Siiani on selgusetu ka see, kuidas üldse Chenglong Li Portugali elama sattus. Ei ole teada, kas mees on Portugalis kuldse viisaga või mitte.

Kuldset viisat jagab Portugal neile kolmandate riikide rikastele kodanikele, kes teatud aja jooksul riiki ja selle majandusse suurema summa raha investeerivad.