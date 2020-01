«Orkaan Meghan» tekitas 20 kuuga Briti kuningakojas kaose

Kuninganna Elizabeth II toetas Harry ja Meghani omaette kolimist, seda tegi ka printside isa prints Charles.

Paar lasi oma uut kodu remontida ja see läks maksma üle 2 miljoni naela (2,3 miljonit eurot), milest enamik tuli maksumaksjate taskust.

Meghani ja Harry esimene laps Archie Harrison Mountbatten-Windsor sündis 6. mail 2019. Vanemate soovil ei saa ta tiitlit. Kõmufotograafid üritasid leida haiglat, kus Meghan sünnitas, kuid see ei õnnestunud. Alles hiljem selgus, et kuningliku pere uus liige sündis Portlandi erahaiglas.

Prints Harry astus mõni aeg pärast poja sündi kaamera ette ja teatas, et tal on lapse üle väga hea meel ning ta naine on väga tubli.

Harry ja Meghan ei lase end pildistada haigla trepil nagu William ja Catherine oma lastega seda on teinud.

Kaks päeva pärast poja sündi tutvustasid vanemad teda Windsori lossis meedia esindajatele. Lapse nimi tehakse teatavaks: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Prints Harry ja hertsoginna Meghan tutvustamas 8. mail 2019 Windsori lossis oma poega Archie Harrison Mountbatten-Windsorit ajakirjanikele FOTO: Dominic Lipinski/AP/Scanpix

Juunis 2019 astusid Harry ja Meghan välja heatetegvusorganisatsioonist, mida nad juhtisid koos Williami ja Catherine’iga. William ja Catherine jätkavad The Royal Foundation fondiga, mis hakkab kandma nende nime.

Harry ja Meghan asutavad oma heategevusfondi.

Kuningliku pere fännid ootasid Archie Harrisoni ristimist, kuid nad saavad pettumuse osaliseks, kuna seda ei kanta televisoonis üle, vaid see on perekeskne.

Harry ja Meghan avaldavad hiljem ristimisest fotod, kuid ei avalikusta, kes on poja ristivanemad.

Kriitikute arvates peaks kuningliku pere laste ristimine olema avalik, kuna kuninglik pere elab osaliselt maksumaksjate rahast ja maksumaksjatel on õigus nende eluga kursis olla.

End keskkonnakaitsjateks pidavad Harry ja Meghan sattusid 2019 suvel taas skandaali keskele, kui ilmnes, et nad lendasid 11 päeva jooksul neli korda eralennukiga. Nad olid koos oma pisipojaga siis ka kolm päeva Prntsusmaal Nice’is Briti laulja Elton Johni juures.

Oktoobris 2019 olid Harry ja Meghan Aafrikas, kus tehti neist dokumentaalfilmi. Meghan tunnistas seal, et tal oli kuninglikku perre sisseelamine raske ja tal oli ka rasedusajal probleeme.

«Kuninglikus peres ei tundnud mitte keegi huvi, kuidas ma end tunnen,» sõnas Meghan, pannes selle lausega taas «pommi plahvatama».

Harry tunnistas samas dokumentaalfilmis, et tal on venna Williamiga erimeelsusi.

Prints Harry ja hertsoginna Meghan 2019. aasta oktoobris Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis FOTO: POOL New/REUTERS/Scanpix

Harry ja Meghan teatasid 2019. aasta novembris, et nad ei veeda jõule koos kuningliku perega, vaid lähevad Kanadasse. See tekitas meelehärmi eelkõige Elizabeth II, kelle juures jõulude veetmine on ta pereliikmete jaoks traditsiooniks.

Harry ja Meghan olid Ühendkuningriigist eemal kuus nädalat ja ei esindanud selle aja jooksul kuninglikku perekonda.

Nad olid koos kaheksakuuse pojaga Kanadas, olles seal tavakodanikena.

Kuningliku pere liikmeid pahandas eelkõige see, et nad ei näinud jõulude ajal Harry ja Meghani poega Archie Harrisoni, kelle jaoks olid need esimesed jõulud.

93-aastase kuninganna Elizabeth II abikaasa, 98-aastase prints Philipi tervis halvenes ja ta viidi haiglasse, kuid ka see ei sundinud Harryt ja Meghanit naasma.

Jaanuari alguses 2020 Ühendkuningriiki naasnud paar teatas Instagramis, et nad loobuvad kuningakoja esindamisest ja eemalduvad kuninglikust perekonnast. Nad plaanivad kolida Põhja-Ameerikasse, kuid külastada vahel ka Suurbritanniat.

Prints Harry ja hertsoginna Meghan Londonis Kanada majas, kus nad tänasid suurepärase vastuvõtu eest Kanadas novembris- detsembris 2019 FOTO: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Briti õukond teatas, et nad on Harry ja Meghani plaanis pettunud.

BBC andmetel tuli Harry ja Meghani perest eemaldumise plaan pereliikmetele, kaasa arvatud Elizabeth II üllatusena.

Meghan oli kolm päeva Ühendkuningriigis ja lendas siis Kanadasse tagasi, kus on paari pisipoeg Archie Harrison, jättes Harry skandaali keskmesse asju selgitama.