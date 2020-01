Iisraeli firma väitel pakuti neile Dresdeni lossi muuseumist varastatud juveele

Iisraeli turvafirma CGI Group teatas möödunud nädalal, et nendega kontakteerusid isikud, kelle väitel on nende käes kaks Saksa muuseumist viidud kallist eset. Nad lisasid, et nad küsivad nende eest 9 miljonit eurot ja tahavad seda saada bitcoinides.

«Meile öeldi, et need kaks eset on Dresdeni valge teemant ja Poola Valge kotka orden, millel on hinnalised vääriskivid,» sõnas CGI Groupi tegevjuht Zvika Nave.