PILDID JA VIDEO ⟩ Sportlased arvavad, et Tokyo olümpiaküla papist voodid ei pea vastu

Austraalia korvpallur Andrew Bogut ja veel mitme teise riigi sportlased arvavad, et need papist voodid ei pea sportlaste «vaba aja tegevustele» vastu.

Tokyo olümpiaküla tegevjuht Takashi Kitajima kinnitas, et tugevdatud papist voodid on vastupidavamad kui puidust voodid. Need peaksid vastu pidama ka siis, kui voodis on kaks inimest – kuid sellisel voodil on siiski piir, mida ei tohiks ületada.