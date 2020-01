Nagu nimi reedab, peavad üritusest osavõtjad sõitma püksata just metrooga ja käituma seejuures ülimalt loomulikult. Ürituse eesmärk on pakkuda kaassõitjatele meelelahutust.

«Püksteta metroosõit» sai alguse üle kümne aasta tagasi New Yorgis ning nüüdseks on see levinud juba vähemalt 15 riiki üle terve maailma.