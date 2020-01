Venelanna abiellus allveelaevamõrvar Peter Madseniga

39-aastane Jenny Curpen ja 48-aastane Peter Madsen teatasid möödunud nädalal sotsiaalmeedias, et nad abiellusid 19. detsembril 2019, edastab iltasanomat.fi.

Kuna Madsen ei pääse just sageli sotsiaalmeediasse, siis tema elu kohta edastab uudiseid ta värske abikaasa.

Curpeni sõnul on ta pärit Venemaalt Moskva lähistelt, kuid juba mõnda aega Soomes elanud. Ta on hariduselt graafik ja töötanud nii ajakirjaniku kui ka fotograafina, lisaks on tal teatri ja näituste korraldamise kogemus.