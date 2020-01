Virtuaalne assistent Siri päästis jõkke uppuva teismelise elu

Salcedo rääkis uudistekanalile KIMT3, et oli kindel, et sureb, kuna ei suutnud telefoni leida ja abi kutsuda. Kuid ühtäkki meenus segaduses noormehele, et abi saamiseks võiks kasutada häälkäsklust.

Felix viidi haiglasse, kus selgus, et tal oli selgroog kahest kohast murdunud. «Kaks selgroolüli, mille ma murdsin, on seotud ka käte närvidega, nii et mul on pidevalt tunne nagu mu näpud oleks kuumade süte vahele pistetud,» rääkis mees, kes on küll praegu ratastooli aheldatud, kuid ei väsi elu päästnud virtuaalset assistenti kiitmast.