15 aastat «Grey anatoomias» peategelast kehastanud staar jättis seriaaliga hüvasti

Justin Chambers oli osa «Grey anatoomia» seriaalist alates selle algusest. Pärast tema lahkumist on jäänud veel kolm tegelast (Meredith Grey, Miranda Bailey ja Richard Webber), kes on olnud osa seriaalist selle esimesest hooajast alates.

«Pole sobivat aega jätta hüvasti seriaali ning tegelaskujuga, kes on defineerinud nii palju minu elu viimase 15 aasta jooksul,» alustas Chambers oma teadaannet Deadline'ile. «Kuid, juba pikemat aega, olen lootnud oma rollides ning karjääris vaheldust.»

Chambers lisas, et kuna saab varsti 50-aastaseks, tundub see sobiv aeg seriaalist lahkumiseks. Ta tänas telekanalit, seriaali loojat Shonda Rimesi , kõiki kolme algupärase tegelaskuju näitlejat, kellega ta alates esimesest hooajast ekraani jagas, ja muidugi fänne «erakordse teekonna» eest.

«Grey anatoomia» algas 2005. aastal ning on kõige kauem eetris olnud meditsiinidraama. See on ABC-telekanali kõige vaadatum saade ja kestab veel vähemalt 17. hooajani.