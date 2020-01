Reket annetab tubli osa jaanuari tuludest Austraalia loomade päästmiseks

View this post on Instagram

🔥Fighting fire with fire!🔥⠀ Head uudised: “Kulutuli” on nomineeritud 2019 aasta parima albumi tiitlile. ⠀ Mitte nii head uudised: Austraalias on kulutule tõttu põlenud üle 100 000 km2 maapinda ning üle 500 000 000 metslooma on hukkunud (viissada milli!).⠀ ⠀ Seega, annetan kõik jaanuarikuised ‘Kulutule’ striimingurahad WIRES austraaliale, mis on AU suurim eluslooduse päästeorganisatsioon, et aidata leevendada õudusunenägude ulatust, mille oleme tekitanud loomadele ühes maailma kõige mitmekesisemas elupaigas. Sina ei pea tegema muud, kui ainult vajutama Spotify's play nuppu.⠀ ⠀ Ja kui sulle mu muusika ei meeldi, siis võid julgelt otse @wireswildliferescue kontole annetuse teha. ⠀ 🐨🦘🐹⠀ ⠀ Much love.⠀ Tom