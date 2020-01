Jalutuskäik läbi läbu: Horvaatias avati pohmakamuuseum, kus saab ka kogeda ehtsat õlleuima

Hvari saarelt pärit ja arvutiteadust õppiva Rino Dubokovicu sõnul ei ole muuseumi eesmärk tegelikult pohmelli ja alkoholi tarbimist ülistada. Pigem on see füüsiline kujutis erinevate inimeste pohmellilugudest.

Detsembril avatud muuseumi kontseptsioon on idee autori sõnul veel katsetamisel, kuid tagasiside on seni olnud positiivne. Seega loodab mees, et õige pea on võimalik muuseumile lisaraha hankida ja seda kasvatada.