Soome meteoroloog: talv tuleb siis, kui keegi ei oska seda enam oodata

Ta jätkas, et praeguste pikaajaliste ennustuste kohaselt on talviseid olusid märtsis ja aprillis, kuid võib-olla ka mais, teatab mtvuutiset.fi.

«Veebruaris on talviseid päevi, kuid mitte nii külmi kui tavaliselt veebruaris,» teatas meteoroloog. Ta lisas, et pikaajalised ilmaennustused muutuvad pidevalt ja neisse tuleb suhtuda reservatsiooniga. «Iga kuu tuleb uus pikaajaline ennustus, mis on muutuv. Selle põhjalt saab ilmast mingi pildi, kuid see ei ole 100 protsenti kindel,» jätkas soomlane.