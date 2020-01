Ooperiskandaali sattunud Triin Lellep sõitis Dubaisse sisemist rahu otsima

Muusiku ja produtsendi Margus Ermasti viisi ning Lellepi sõnadega laulule «Journey to the Light» («Teekond valguseni») on kavas teha eksootiline video Dubai ja Abu Dhabi lähedastel kummituslikel liivastel maastikel, kus Lellep saab üle pika aja rakendada taas neid kogemusi, mida ta hankis aastate eest Lähis-Idas tuntud fotograafi Ezra Gozo Mansuri muusa ja modellina.