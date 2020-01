Ukraina uurib, kas Teherani lennuõnnetuse võis põhjustada rakett

Pärast õnnetust hakkas levima vandenõuteooria, et õnnetuse põhjustas Iraani rakett, mis lasti Iraagis asuva lääne liitlasvägede baasi suunas.

Uudisteagentuuri Iran Press videokaader, millel väidetavalt on Iraani poolt Iraagis asuvasse lääne liiitlasvägede Ein-al Asadi baasi lastud rakett

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi rõhutas, et õnnetuse põhjuse teemal spekuleerimine ei aita seda lahendada.

Väljaanne Bloomberg intervjueeris USA lennundusspetsialisti Jeffrey Guzzettit, kelle sõnul ei viita lennuki kohta käivad andmed ja inimeste tehtud videod juhtunust, et oleks olnud tegemist tehnilise rikke või mootori põlenguga.

«Lennukid ei süti lihtsalt põlema ja kui tõesti on kuskil põleng, siis see ei levi nii kiiresti. Kuid kui kuskil on toimunud plahvatus, siis võib tuli kiiresti levida,» selgitas ekspert.