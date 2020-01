Justin Bieber avaldas, et vaevleb kahe tõsise haiguse küüsis

Kolmapäevases postituses teatas Justin Bieber 126 miljonile jälgijale, et tal diagnoositi Lyme'i haigus ehk puukborrellioos. Samuti on lauljal ka mononukleoos.

«Inimesed on öelnud, et ma näen välja halb, justkui narkar,» kirjutas Bieber. «Nad ei teadnud, et mul diagnoositi Lyme'i haigus ja ka tõsine krooniline mononukleoos.» Laulja sõnul on need mõjutanud tema tervist nahast kuni mõttetööni.