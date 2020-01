Lotoga miljon dollarit võitnud austraallane saab maastikupõlengus hävinenud maja asemele uue ehitada

Kodu kaotanute seas on ka Queenslandis Brisbane’i lähedal Redlandi Mount Cottonis elav mees, kelle maja ei olnud kindlustatud, teatab newsweek.com.

Mees mängib lotot ja võitis hiljuti miljon Austraalia dollarit (620 000 eurot). Austraallase sõnul andis kas jumal või saatus selle rahaga talle võimaluse uus maja ehitada.

Oma sõnul kasutab ta lotot mängides spetsiaalseid numberid, mis on talle endale ja ta pereliikmetele tähtsad kuupäevad. «Minu silmis on suur võit ime, sest see raha tuli just siis, kui me seda enim vajame. Meie majast ei jäänud alles muud kui praht ja mõned katkised nõud,» selgitas õnnelik võitja, kes soovis jääda anonüümseks.

Queenslandi lotofirma esindaja Lauren Cooney sõnas, et kui nad võitjale ta võidust telefoni teel teatasid, puhkes mees nutma. «Ta ütles, et raha tuli just õigel ajal ja ta saab selle abil oma perele uue kodu ehitada,» lisas Cooney.

Maastikupõlengud on jätkunud nii Uus-Lõuna-Walesis, Queenslandis, Victorias kui ka Lõuna-Austraalias. Kogu Austraalias on keskmine temperatuur kerkinud 40 soojakraadini, mis meteoroloogide teatel tähendab seda, et jätkuva kuumuse ja kuivuse tõttu võivad põlengud tekkida paigus, kus neid varem ei olnud.

Maastikupõleng ja tuletõrjujad Austraalia Victoria osariigis Corryongis 7. jaanuaril 2020. FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix