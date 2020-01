Saksamaa teadlased lahendasid külmavärinaid tekitava sumina saladuse

Uurimist juhtinud seismoloogi Simone Cesca sõnul on see sumin seotud geoloogilise sündmustega, milleks olid uute veealuste vulkaanide teke, teatab livescience.com.

Cesca lisas, et kui maailmas hakati kuulma kummalist suminat, tekkis näiteks India ookeanis Madagaskari ja Mosambiigi vahel asuva Mayotte’i saare lähedal uus veealune vulkaan.

Teadlased uurisid selle vulkaani sündi öeldes, et see teeks iga ema, antud juhul emakse Maa uhkeks.

Vulkaani läbilõike joonistus. Pilt on illustreeriv

Tema sõnul sai vulkaani teke ja kummaliste helide levimine alguse mais 2018, kui maavärinaid mõõtvad ja salvestavad uurimiskeskused salvestasid Mayotte’i saare juures tuhandeid maavärinaid, mille kõige võimsam magnituud oli 5,9. See oli Mayotte’i saare kõige tugevam maavärin.

Need suminad tekitasid teadlastes huvi ja kokku salvestati rohkem kui 400 korral sellist heli, mis uurijate sõnul olid mõnelgi korral külmavärinaid tekitavad.

2019. aasta alguses näitas Prantsuse okeanograafiamissioon, et Mayotte’i lähedal on tekkinud uus vulkaan. See oli suur veealune vulkaan, mille pikkus oli viis kilomeetrit ja kõrgus 0,8 kilomeetrit.