Tallinnaga seotud erootikamodell avaldas veidra põhjuse, miks ta enam Eestisse tagasi ei kipu

Düsseldorfist pärit Elin reisib tööga seoses üle Euroopa ning elab enda sõnul vahel ka Tallinnas. «Ma armastan kindluseid ja Eesti loodust,» kirjutas Elin saidil indexxx.com.

Noor erootikamodell, kes on varem kurtnud, kui raske on pornotööstuses läbi lüüa, vastas Instagramis fännide küsimustele ning tunnistas, et ei tea, millal Eestisse tagasi tuleb. Põhjus, miks Elin siia ei kipu, on aga küllalt iseäralik.

«Ma olen seal käinud ja see on liiga väike – ma arvan, et ma olen juba kõike näinud,» selgitas kaunitar. Liiga väike! Oleneb muidugi, kuidas mõõta: Sõrve sääre otsast Narvani on Eesti pikkus 393 km, mida on tüki rohkem kui keskmine 15 cm. 😉

Elin avaldas jälgijate küsimustele vastates, et kannatab depressiooni all ning on «väga õnnetu, segaduses ja pessimistlik inimene».

Elin kirjutas, et pidi juba lapsepõlves õppima elama ilma armastuseta. «Mu ema ja mu esimene armastus reetsid mu ning maailm muutus minu jaoks väga halliks ja julmaks kohaks. Kui pidin karjäärimuredega tegelema, sattusin veel sügavamasse masendusse,» avaldas ta.

Erootikamodell tunnistas, et hakkas pornot ja modellitööd tegema, et leida armastust ja poolehoidu, mida lapsepõlves kunagi ei tundnud. «Ma tahan saada populaarseks, teenida palju raha ja olla väga armastatud,» ütles Elin.