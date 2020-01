Internetis kogub tuntust video, milles Soome politsei umbkeelsete eestlastega jõudu katsub

Pole kellelegi üllatuseks, et Soomes elavad või töötavad eestlased paistavad sageli silma just negatiivsete tegudega. Umbes 2–3 protsenti Soomes registreeritud kuritegudest on Eesti kodanike hingel.

Youtube'i on üles pandud Soome politseikroonika, kuhu on kokku kogutud eestlastega seotud videolõigud. Kommentaariumist selgub, et videod pärinevad Soome tõsielusarjast, mis keskendub patrullpolitseinike tööle. Möödunud laupäeval üles pandud videole on mõne päevaga kogunenud üle 40 000 vaatamise.

Videost selgub, et Soome korrakaitsjatel on eestlastega tükk tegemist, kuna neil napib keeleoskust. Näiteks palub üks politseinik purjuspäi rooli keeranud mehel alkomeetrisse puhuda ja mees küsib eesti keeles, miks ta puhuma peab. Enne seda on politseinik juhilt küsinud, kas ta räägib soome või inglise keelt, kuid korralikku vastust ei õnnestu saada.

Seejärel palub politseinik mehel autost väljuda, aga kuna ta ei liiguta, hakkavad politseinikud teda välja kiskuma. «Oodake, küll ma tulen,» ütleb juht jällegi eesti keeles. Lõpuks õnnestub purjus juht politseiautosse toimetada, aga puhumiseks läheb terve igavik.

Sarnaseid olukordi tekib patrullpolitseinikel veelgi. Video seitsmendal minutil üritavad korrakaitsjad saada kätte teise juhi dokumente, passi või ID-kaarti, kuid mees pakub neile hoopis autodokumente. «Nad tahavad meie dokumente,» tõlgib selgelt purjus Eesti naine politseinike sõnu. Ka nemad viiakse lõpuks autoga jaoskonda.