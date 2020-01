Kanada peaminister Justin Trudeau üllatas uue välimusega

Trudeau postitas habemega foto Instagrami, kus sai uue välimuse eest kiita, teatab msn.com.

Uue foto 48-aastasest Trudeau’st tegi ta isiklik fotograaf ja sellel on peaministrit näha mõtliku ilmega, lõual soola ja pipra värvi habe.

Kanada peaminister Justin Trudeau habemega FOTO: ADAM SCOTTI/PMO/via REUTERS/Scanpix

Pilti näinud kommenteerisid, et Trudeau’le sobib habe ja ta ei häbene, et ta näokarvades on ka halli.

Kanada peaministril on ka varem habe olnud. See oli aastaid tagasi, kui ta oli oma poliitkarjääri alguses. Olles peaminister, on ta nägu olnud seni sile ja karvavaba.

Kanada ajakirjanikud kontakteerusid peaministri kantseleiga küsides, et kas Trudeau kavatseb habeme alles jätta või ajab juba lähiajal selle ära.

Kanada popkultuuri kommentaator Shinan Govani teatas, et Justin Trudeau meenutab selle habemega oma isa, poliitik Pierre Trudeau’d, kes kandis habet 1979. aastal.

Poliitkonsultant ja Uue Demokraatliku Partei nõunik Ian Capstik sõnas, et Trudeau kasvatas habeme puhkuse ajal ja millalgi ta ajab selle maha, sest ilma habemeta on ta tõsiseltvõetavam.

«Arvan, et ta loobub habemest, sest see on riskantne ajal, mil osa maailmast on maha põlemas,» selgitas Capstik viitega Austraalia põlengutele.