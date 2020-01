Austraalias süüdistatakse 24 inimest maastikupõlengute tahtlikus süütamises

Uus-Lõuna-Walesi osariigi politsei teatel tekkisid põlengud kuumusest ja kuivusest, kuid on ka kuritegelikke inimesi, kes on põlengute levimisele kaasa aidanud, teatab cnn.com.

Politsei esindajad lisasid, et 24 inimesele on esitatud süüdistus maastikupõlengute tahtlikus süütamises Uus-Lõuna-Walesis ja nad antakse kohtu alla. Selle osariigi korrakaitsjad on astunud alates eelmise aasta 8. novembrist juriidilisi samme 183 inimese vastu, kellest 40 on alaealised. Juriidilised toimingud ulatuvad hoiatusest kuni kriminaalsüüdistuseni.

Inimesed on eiranud tuletegemise keeldu näiteks sellega, et on kasutanud väljas sädemeid tekitavaid tööriistu või on grillinud aias.

Mullu novembris vahistas politsei New South Walesi 19-aastase vabatahtliku tuletõrjuja, kellele esitati süüdistus tahtlikes süütamistes kuue nädala jooksul. Mees selgitas, et tema arvates oli tuletõrjujatel liiga vähe tööd ja ta tahtis saada kangelaseks.

Põlenguid on igas Austraalia osariigis, kuid kõige rohkem on saanud kannatada Uus-Lõuna-Wales, kust katastroof alguse sai. Meteoroloogide teatel on Austraalias kerkinud keskmine temperatuur 40 kraadini ja kuumus jätkub. Uus-Lõuna-Walesis sadas vihma, kuid seda oli liiga vähe, et see maastikupõlengud kustutaks.

Maatikupõlengus hävinenud maja Uus-Lõuna-Walesis Mogo Village'is. FOTO: SAEED KHAN/AFP/Scanpix

Politsei teatel on põlengutes hukkunud vähemalt 24 inimest ja tules hävinud 7,3 miljonit hektarit maad. Suur osa sellest on rohumaad ja looduskaitsealad, mis on koduks mitmetele Austraaliale omastele liikidele.