ALLA 20 KEELATUD ⟩ Kelly Sildaru «juhtum» ärgitas Tartu baariomanikke vanusepiiri tõstma

Kolm Pärnust pärit noormeest, Kristjan Kask, Silver Koppel ja Martin Maatee, avasid kultuuribaari Naiiv uksed 2013. aastal. Alanud aasta 31. mail seitsmendat sünnipäeva tähistav Naiiv teatas aga eile, et vanusepiirang on nüüd 20+.

Asi tehti ametlikuks Naiivi Facebooki lehel. «Usu meid, alla 20-aastane, kui ütleme, et viga on meis, mitte sinus. Sa tegid kõik õigesti, sa peadki olema, kes sa oled. Aga on parem kui me ei ole enam koos,» seisis avalduses.

Otsust põhjendati lühikese looga, mille peategelaseks on ei keegi muu kui Eesti suusaäss Kelly Sildaru, kes tõhistab veebruaris 18. sünnipäeva.

Kelly Sildaru eelmisel nädalal «Spordiaasta tähed 2019» auhinnagalal, kus Kelly võitis nii Eesti aasta noorsportlase kui ka naissportlase tiitli. FOTO: Remo Tõnismäe

«Mida teeksid sina, kui sa läheksid reede õhtul oma baari, mille 7 aastat tagasi kahe sõbraga avasid, ja näeksid seal - Kelly Sildarut?,» kirjutati postituses. «Esimene mõte autogrammi küsida ei tundu õige. Selfie ka mitte. Teine mõte - kas ta on üldse täisealine? Võib-olla, ma ei tea.»

Baari kaasomanik Kristjan Kask kinnitas Elu24-le, et Sildaru viibimine Naiivis oli tõepoolest vanusepiirangu tõstmise ajendiks.

«Aga see ei olnud kindlasti ainuke põhjus. Küll aga selline lumehelves, mis pani palli veerema,» sõnas Kask. «Laiem põhjus oli see, et baari klientuur oli läinud liiga nooreks.»

«Oli periood, kui meil tantsukas tekkis teisele korrusele ja meil polnud veel turvamehi ees ja Shootil olid. Siis oli küll väga palju piimahabemeid baaris üks/kaks nädalavahetust,» lisas kaasomanik Silver Koppel.

Ta kinnitas, et praegu teevad turvamehed oma tööd hoolsalt. «Aga vahepeal on seda seletamist ja järjekorda välisukse peal liiga palju,» tõi Koppel näite.

«Ja samaaegselt on meil tekkinud probleemid naabritega ja linnavalitsusega seoses kaebustega, mis on seotud meie baari külastajatega,» lisab Kask.

Mõlemad loodavad, et 20+ vanusepiirangu kehtestamine lahendab antud mured. «Vanusepiirangu tõstmine tundus muudatus, mis lööks korraga kaks kärbest ühe hoobiga. Teeks olukorra naabritele paremaks kui muudaks meid apetiitsemaks ka vanemale klientuurile,» põhjendas Kask.

Baariomanikud noortele pidutsemist pahaks ei pane, kuid leiavad, et Naiiv pole selleks lihtsalt õige koht justnimelt asukoha pärast. «Mul on väga suur usk ja lootus ja lugupidamine noorte vastu! Eriti Kelly!» rõhutas Kask.

Kultuuribaari omanikud, Kristjan Kask ja Silver Koppel, 2013. aastal vahetult enne Naiivi avamist. FOTO: Kristjan Teedema

«Ja ega me nüüd kõiki 19-aastaseid välja ei viska ega ei lähe sellega nii karmiks. Tuleb seltskond 21-aastasteid ja seal on üks 19-aastane, siis see on okei,» täpsustas Koppel.

Samuti ei kardeta uue vanusepiirangu kehtestamisel Naiivi populaarsuse ja hoo raugemist.

«Oleme ettevõttena kogu aeg arenenud ja aja nõudlusega kaasas käinud,» sõnas Koppel. «Alustasime käsitööõlle baarina. Tänaseks oleme atmosfääri-baar, kus saab head juua ja kui vahepeal tahaks kaloreid põletada, saavad inimesed oma tantsuoskust demonstreerida.»

Praegu täiustatakse Naiivis heliisolatsiooni. «Eesmärk on suunata suvel inimesed tänavalt ikkagi hoovi ja seda nii, et saaksime kuidagi heli seal summutada,» rääkis Koppel ja vihjas, et plaanis on rajada vabaõhulava.