Eesti õpilaste märkused panevad kukalt kratsima: üks ärandas käru, teine esitles õpetajale peeniserõngast

Instagrami on tekkinud hulk Eesti kooliõpilaste hallatavaid lehekülgi, kus lapsed koolis saadud märkusi laia maailmaga jagavad. Kui varem kirjutas õpetaja märkusi päevikusse, pannakse need nüüd eKooli, kust värvika sõnastusega kirjutisi lihtne edasi jagada on. Õpetajate ja õpilaste nimed on piltidel varjatud.

Instagrami leht «PARIMAD MÄRKUSED» on tegutsenud detsembri keskpaigast. Jälgijaid on paari nädalaga kogunenud üle 8000. Peamiselt selgub märkustest, et õpetajatele jääb ette õpilaste ropp kõnepruuk. Näiteks on üks õpilane tunni ajal öelnud, et «sina, vana lits, mind ei käsuta». Sarnaseid näiteid on kümneid.

Silmapaistev on aga koolilaste fantaasia, mis ei sea pahandustele mingeid piire. Näiteks üks õpetaja märkas, et õpilane üritas tunni ajal välgumihkliga klassivenna pluusi selja tagant põlema panna. Teine õpilane tükeldas etenduse ajal teatripileti ja pildus tükid laiali. Veelgi iseäralikum lugu: üks õpilane ärandas koristaja käru ja peitis selle ära.

Põhjuseid, miks on õpilastele vaja olnud märkuseid teha, on seinast seina. Üks koolipoiss kulutas tööõpetuse tunnis aega, et valmistada puidust eset, mida esitles õpetajale peeniserõnga nime all. Teine tegi tunni alguses natsitervitust ja imiteeris sõrmedega Hitleri vuntse. Kolmas lõikas bioloogiatunni ajal juukseid, neljas vaatas pornot.

Esimese märkuste jagamise konto tuules on tehtud vähemalt kaks tükki veel, mõlemal mõnisada jälgijat. Ühel lehel on kirjeldatud juhtumit, millega õpetaja sõnul peaks tegelema politsei: nimelt varastati õpetaja laualt paberileht üleskirjutustega.

Teiselt lehelt leiab loo, kuidas õpilane sattus pahandusse, kuna kandis koolis Eesti juutuuberi Evert Poomi fännisärki, millel on kirjas «Sina lits ei tea kedagi».