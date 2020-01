Lady Gaga avameelselt vägistamisest: see oli keegi, keda tundsin lapsepõlvest saati...

Gaga usub, et noori tuleb koolis vaimse tervise teemadel harida. Mullu vabandas Gaga, kuna tegi koostööd muusiku R. Kellyga, kes oli saanud süüdistuse noorte naiste seksuaalses väärkohtlemises. Muusikud tegid 2013. aastal ühise loo «Do What U Want (With My Body)», mille Gaga hiljem albumilt eemaldas.

Tunniajase intervjuus paljastas lauljatar, et tema «suhe» näitleja Bradley Cooperiga polnud muud kui näitemäng. «Ausalt öeldes arvan ma, et ajakirjandus on väga tobe. Me tegime armastusfilmi ja see on loomulik, et tahtsime, et inimesed usuks, et me armastame teineteist. Me tahtsime, et inimesed seda armastust ka Oscarite galal tunneks,» rääkis Gaga.