Kes on Cameron Diazi tütre isa ning millega ta tegeleb?

Cameron Diazi lapse sündimine tuli avalikkusele aasta alguses täiesti ootamatult. Näitlejanna ei olnud rasedust kuskil välja näidanud. Praeguseks on teada, et eelmise aasta päris lõpus ilmale tulnud tütar sai nimeks Raddix Madden .

Benji Maddeni kuulsus võib küll staarist naisele alla jääda, kuid tegelikult on ta tuntud rokitäht. 40-aastane Benji kogus oma kuulsuse bändi Good Charlotte kitarristina. Rokipundis on ta koos oma kaksikvenna ning laulja Joeliga. Good Charlotte on esinenud ka Saku suurhallis.