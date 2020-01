Tules kannatada saanud Pariisi Jumalaema kirikut ähvardab varing

«Kirik on seni ohus. Meid ootab ees tähtis samm, milles peame eemaldama kannatada saanud tellingud. Kiriku konserveerimine ja restaureerimine on suur väljakutse, sest kahjustada saanud võlvide seisukord ei ole teada ja ei ole mingit garantiid, et need ei lagune. Kuid esialgne uurimine 12. sajandi sakraalehtise kohta on lootustandev,» teatas Georgelin.