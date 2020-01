VIDEOSÜÜDISTUS ⟩ Soome juutuuberi väitel on Jaagup Tuisu Eesti Laulu võistluslugu plagiaat

«See on video, mis ma tegin, et näidata ekstreemseid ja kahtlaseid sarnasusi nende kahe laulu vahel,» alustab Soome juutuuber.

Kaks lugu, mille vahel ta sarnasused leidsid on Eesti Laulu poolfinaali pääsenud Jaagup Tuisu «Beautiful lie» ja Billie Eilishi «when the party's over».

Oma video alguses rõhutab ShroomWalrus, et «plagiaat» on tugev sõna ja seda ei tohiks kergelt kasutada. Ta toob välja, et kui kahe loo sarnasus piirduks atmosfääri ja struktuuriga, ei oleks probleemi.

«Aga, mõned märgatavad osad Jaagup Tuisu «Beautiful lie» loos lähevad kaugemale kui inspiratsioon,» arvab soomlane ja pakub, et kahe loo sarnasus ei saa olla juhuslik.

Ta toob välja kuus sarnasust, mille najal ta Tuisu lugu plagiaadis süüdistab. Esiteks algavad lood sarnaselt ümisedes ja jätkavad sarnase ülesehitusega, kus mõlema loo refräänile eelnevad ja järgnevad salmidel on analoogne lauluviis.

Billie Eilishi lugu «when the party's over» tuli välja 2018. aasta oktoobris. FOTO: imageSPACE/MPI/Capital Pictures/Scanpix

ShroomWalrus toob ka välja, et mõlemas laulus kõlab sama lause, «call me friend but keep me closer».

Soomlane toob aga välja, et sarnasused eksisteerivad vaid salmides ning refräänid on lugudel erinevad.

Postituse selgituses kirjutab Soome juutuuber järgmiselt: «Ma otsustasin enda arvamust videoklippi mitte lisada, kuid kommenteerin seda siin,» jätkas ta ja lisas: «Isegi, kui see oli kõik juhuslik, isegi kui Jaagup (kes loo ise kirjutas), kuulis Billie Eilishi lugu «when the party's over» ainult korra, ja kirjutas alateadlikult sellest inspireeritult nii sarnase salmi, ei ole see siiski normaalne.»

Soome juutuuber arvas, et kui Tuisk peaks Eesti Laulu konkurssi võitma ja pääseks Eurovisioonile, toimuks uurimine. «Juhuslik plagiaat on siiski plagiaat,» rõhutas ShroomWalrus konto omanik, kelle sõnul on plagiaadi ja inspiratsiooni vahel selge joon.

«Beautiful lie» Youtube'i muusikavideo alla on jäetud ka mitmeid kommentaare, mis samuti antud kahe loo sarnasust mainivad. Eriti agaralt on sarnasust kommenteeritud viimase ööpäeva jooksul.

«Algus on nagu Billie'i «when the party's over»,» kirjutas Mona päev tagasi. Üks kasutaja märkas aga kahe loo sarnasust kolm nädalat tagasi ja kirjutas, et «Beautiful lie» on justkui hübriid Eilishi loost ja eelmise aasta Eurovisiooni võiduloost «Arcade».

Paljud teised kommentaarid kiidavad lugu ja nimetavad seda «võitjaks».