Endine bändikaaslane astus Stefani kaitseks välja: ta ei vääri seda, mis hetkel toimub

Rozell ja Stefan musitseerisid koos popduos Vajé, millega nad 2018. aastal Eesti Laulu superfinaali jõudsid.

Rozell kirjutas Instagramis, et tunneb, et peab midagi sõbra ja endise bändikaaslase kaitseks ütlema. «See on nii suur lollus võtta mingit seisukohta Stefani kohta viimasel ajal palju levinud klipi põhjal,» avaldas muusik arvamust.

Rozell teatas, et toetab Stefanit ja soovitas tal pea püsti hoida. «See klipp on aastaid vana ja arvan, et Stefan kindlasti ei vääri seda, mis hetkel toimub,» kirjutas ta.

Sotsiaalmeedias levinud videos oli näha, kuidas purupurjus Stefan ligines tänaval võõrastele naistele ning uhkustas, et on Eestis tuntud laulja. Naised ajasid muusiku minema. Video on filmitud 2017. aastal Leedus keskkooli lõpureisil.

Stefan: ma ei tahaks, et mu ema seda näeks

Stefan ütles «Reporterile», et video on tehtud siis, kui ta veel rumalam oli. «Olen lihtsalt natuke rumalaid asju teinud, aga kes ei ole teinud,» sõnas 22-aastane muusik.

Stefan tunnistas, et video valmistab talle piinlikkust. «Ega ma selle üle uhke ei ole. Ma ei tahaks, et mu ema sellist videot näeks,» ütles ta.

Muusik selgitas, et videos nähtud olukorrale eelnes tavaline peoõhtu: «Sõbrad saavad kokku, pidutsevad natuke, tõmbavad ennast natuke svipsi ja siis ongi natuke lõbusamas meeleolus. Meil oli klassiga lõpupidu, see oli väga äge pidu, väga lõbus oli.»