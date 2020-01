Lauljatar Kadiah ajas fännid lihtsa küsimusega endast välja: kuidas see võimalik on?!

Nimelt küsis Kadiah jälgijatelt, kas nad pesevad hambaid hommikuti enne või pärast hommikusööki. «Best friday ever vaadata, kui kettasse te lähete,» kirjutas lauljatar peagi, kui fännide kirglikku vastukaja nägi.

Pärast hommikusööki pesijate argument oli lauljatari sõnul järgmine: «Kuidas see võimalik on, et keegi enne sööki peseb – sa ju nagunii pead pärast pesema. Milleks siis kaks korda pesta?»

Teine pool kirjutas aga täpselt vastupidist juttu: «Kuidas see võimalik on, et keegi suudab öösel tekkinud bakteritega hakata hommikust sööma?»

Kuigi küsitlusele oli reede hilisõhtuks vastanud 300 inimest, oli seis täiesti võrdne. Sama olukord valitses ka artikli kirjutamise hetkel, 16 tundi pärast küsitluse algust: mõlema vastuse poolt oli hääletanud 50% vastanutest.

Lauljatar Kadiah sai tuntuks mullu, kui osales Eesti Laulul. FOTO: Konstantin Sednev

Vastust ei tea ka hambaarstid

Selle üle, kas pesta hambaid enne või pärast hommikusööki, on arutatud pikka aega.

Hambaarst Katrin Kallastu kinnitas, et kuigi mõlemal variandil on omad plussid, ei tohiks hambaid pesta kohe pärast hommikusööki: siis hõõrutakse hambaharjaga hambapinnalt hoopis seda tugevdavaid mineraale lahti, nõrgendades seeläbi hamba pinda.