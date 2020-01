Kas teadsid, et «Kariibi mere piraatide» jube nõianaine on päriselus tõeline iludus?

Tema kehastatud Tia Dalma oli koletusliku väljanägemisega naisterahvas, kes praktiseeris voodoo'd. Kolmanda filmi lõpuks selgus, et ta on tegelikult hoopis merejumalanna Calypso.

Londonis sündinud näitlejanna on praegu 43-aastane ning tegelikult on ta kaunis naine, kelle rääbakad riided ja mustad hambad on vaid kostüümi- ja grimmikunstnike teene.